Premia, la banda di San Rocco festeggia il patrono e i 90 anni di fondazione

La banda musicale aprirà i festeggiamenti del 14 e 15 maggio sabato sera alle 21 nella Chiesa Parrocchiale di San Rocco, con il tradizionale concerto diretto dal Maestro Roberto Rovere . Sarà il primo degli eventi con cui il gruppo bandistico intende festeggiare il proprio anniversario. Un anticipazione la si è già avuta poche settimane fa, con la festa di San Giuseppe a Salecchio, a cui ha partecipato una rappresentativa della banda musicale. Altri appuntamenti sono in programma per la prossima estate.

Durante la serata di sabato un momento speciale sarà la premiazione di chi suona nella banda da 20, 25 e, per 2 due persone, addirittura 40 anni. “A dire il vero gli anni per Pietro e Mauro Matli sono già 42, ma causa pandemia non era stato possibile festeggiarli prima -sottolinea la banda antigoriana-. Sarà anche l'occasione per ringraziare il Comune di Premia, nella persona del Sindaco Fausto Braito, per aver contribuito nei lavori di sistemazione della sede della banda musicale. Un ringraziamento anche per il parroco, don Aldo Re, che permette di effettuare il concerto all'interno della Chiesa”. Il concerto del 14 maggio segna anche l'esordio pubblico di tre nuove componenti del gruppo bandistico: Giada Curti, Irene Tettone e Beatrice Torrente.