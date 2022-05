Cinque Comuni ossolani uniti per un progetto di rigenerazione urbana

I Comuni di Villadossola, Crevoladossola, Montecrestese, Masera e Vogogna si uniscono per un progetto di rigenerazione urbana e richiedono un finanziamento di 4.081.520 euro nell’ambito degli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell’Interno.

Si tratta di un provvedimento rivolto ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000. La popolazione totale residente dei comuni ossolani associati che intendono partecipare al progetto è di 15.644 abitanti. Il progetto vede capofila Villadossola, è denominato (RI).OSSOLA.



I fondi del Ministero sono destinati ad interventi pubblici relativi a: manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico; miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; mobilità sostenibile.

A Villadossola è previsto il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale dell'area dismessa e ambientalmente recuperata della collina dello sport. A Preglia quella dell'area sportiva e quella naturalistica dell'Oasi di Crevoladossola. A Montecrestese del Parco Sportivo Toce a Masera la manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione dell'area pubblica del Centro Sportivo Multifunzionale e anche per Vogogna è prevista la manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione dell'area pubblica del Centro Multifunzionale. È previsto inoltre il collegamento dei Comuni e delle strutture individuate attraverso percorsi ciclabili con interventi inerenti la mobilità sostenibile, di connessione intercomunale di valle alla ciclabile del fiume Toce, e alla connessione intermodale con le stazioni ferroviarie di collegamento ai centri abitati di Villadossola, Crevoladossola, Montecrestese, Masera e Vogogna. Il budget totale è stimato in 4.081.520 euro, suddiviso per competenza territoriale: Villadossola (Capofila): 1.621.760 euro, Crevoladossola: 1.014.720 euro, Montecrestese: 423.360 euro, Masera: 603.680 euro Vogogna: 418.000 euro.