Pallavolo, Serie D maschile: vittoria pesantissima per lo Studio immobiliare VCO

Sabato scorso, nella palestra del Lasalliano Torino, i domesi dello Studio Immobiliare VCO fanno un altro piccolo, ma importantissimo passo verso la promozione imponendosi con un perentorio 0 a 3 (23-25, 21-25, 17-25) sui padroni di casa. Ora manca solo una vittoria per raggiungere la Serie C e domenica 15/05, tra le mura amiche, Domo ha la possibilità di coronare il proprio sogno sportivo.

Il match di sabato poteva risultare sicuramente uno dei maggiori ostacoli in questo turno play-off, sia per il valore dell’avversario, che si è confermato un osso duro, sia per il campo da gioco, palestra bassa e con pochi spazi. Ma Domodossola ha confermato ancora una volta compattezza e forza mentale ed è riuscita ad imporre il proprio gioco ed uscire dai momenti di difficoltà, che pure ci sono stati nel corso del match, in particolare nel primo set.

I domesi infatti partono un po’ contratti nel primo set, mentre i padroni di casa spingono fin da subito sull’acceleratore in particolare al servizio. Domo va sotto ed è costretta ad inseguire fino al distacco massimo di – 5 (13-8 e 18-13). Ancora una volta è il supporto arrivato dalla panchina a dare la svolta e, punto dopo punto, i valligiani riescono ad impattare sul 18 pari. Subito dopo arriva il sorpasso e lo Studio Immobiliare VCO Domo chiude il primo set 23 a 25.

Dal secondo set l’inerzia della partita cambia e Domodossola inizia a giocare una pallavolo di altissimo livello non sbagliano praticamente più nulla. Bene in particolare la fase di cambio palla con ottime percentuali in ricezione che permettono a Boschi e Savoia di mandare a segno tutti i propri attaccanti.

Grazie a questa vittoria i domesi si portano in testa al girone ed ora sono ad una sola partita da una storica ed importantissima promozione in Serie C.

Il “match-point” potrebbe arrivare domenica 15/05 alle ore 18.00 al Palaraccagni (Liceo G. Spezia) quando i domesi ospiteranno Mondovì, anch’esso a quota 6 punti. Una vittoria sancirebbe la promozione diretta in Serie C, mentre una sconfitta vorrebbe dire vedere ridursi ad un lumicino le possibilità di promozione. Una vera e propria finale quindi che Domodossola ha la fortuna di poter giocare in casa. La classica partita che vale una stagione, o forse anche di più. Servirà ancora una volta tutto il sostegno del pubblico ossolano che dovrà spingere la squadra per l’ultima e decisiva volta in questa emozionante stagione. Appuntamento quindi domenica 15/05 alle ore 18.00 al Palaraccagni.