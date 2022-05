'L'ora di musica', sabato un concerto diverso dal solito per la Filarmonica di Villa

Un concerto della Filarmonica di Villadossola un po' diverso dal solito quello in programma sabato. “Non è in programma il classico concerto 'serio' -spiega la banda cittadina- al Teatro La Fabbrica di Villadossola, bensì un programma più divertente a carattere orientativo”.

“L'obiettivo del concerto -spiegano- non sarà esclusivamente la proposta di una serata musicale al pubblico che ci segue, ma anche la presentazione ai ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado di com'è un'orchestra di fiati, quali sono gli strumenti e che timbro hanno”. La serata prenderà infatti il nome ' L'ora di musica con la Fila ' ed è realizzato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Bagnolini di Villadossola.

Un concerto divertente in cui non mancheranno risate e colpi di scena, che sarà di sicuro apprezzato anche da chi è abituato ai concerti tradizionali. L'appuntamento è il 14 maggio alle 21, con il patrocinio del Comune di Villadossola e la direzione, come di consueto, del maestro Riccardo Armari.