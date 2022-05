Coldiretti Novara-Vco: inaugurato il mercato stagionale di Campagna Amica a Verbania

Inaugurato ufficialmente domenica il mercato stagionale di Campagna Amica a Verbania, sul lungolago di Pallanza. Per tutto il periodo primaverile ed estivo, fino a settembre, i produttori saranno presenti sul lungolago di Pallanza, ogni seconda domenica del mese, per proporre le loro eccellenze per una spesa buona, sana e garantita. Il simbolico taglio del nastro è avvenuto ieri, domenica 8 maggio, in occasione del primo mercato stagionale alla presenza del Presidente di Coldiretti Novara-Vco Sara Baudo, del Presidente di Sezione Massimiliano Ottone, del Vicesindaco di Verbania Marinella Franzetti e dell’Assessore al Commercio Giorgio Comoli.

“Abbiamo voluto fortemente inserire anche Verbania nel nostro circuito delle tappe fisse – hanno sottolineato Sara Baudo e il Direttore Francesca Toscani – Il grande successo ottenuto nell’edizione straordinaria svoltasi lo scorso settembre sempre nella stessa location, ci ha convinti a calendarizzare appuntamenti con una cadenza stabile. I produttori agricoli potranno proporre le loro eccellenze non solo agli abitanti del posto, ma anche ai tanti turisti che, specialmente nel weekend, popolano la stupenda zona del lungolago”.

“Siamo molto felici di poter ospitare con regolarità il mercato di Campagna Amica che da sempre riscuote grande successo sul territorio – ha commentato Marinella Franzetti – Impreziosire il nostro lungolago con un mercato di grande qualità non può che essere un arricchimento per la nostra città”.

Per l’avvio del mercato Campagna Amica ha deciso di promuovere l’iniziativa “Spesa sospesa” da destinare all’associazione Emporio dei Legami di Verbania, operante da oltre tre anni a sostegno della spesa alimentare delle famiglie in difficoltà. I prodotti sono stati donati all’associazione che verranno offerti a circa 400 famiglie in condizioni di povertà di Verbania e Comuni limitrofi e anche agli abitanti ucraini, scappati dalla guerra, ospitati nelle abitazioni private. “Siamo molto grati a Coldiretti che ha pensato alla nostra associazione – ha affermato il referente dell’Emporio del Legami Paolo Micotti – La crisi e la guerra hanno fatto aumentare esponenzialmente il numero delle famiglie in difficoltà e siamo onorati che questa bellissima iniziativa sia diventata occasione di sostegno per noi”. All’Emporio dei Legami sono state offerte le eccellenze dei produttori presenti: riso e derivati, formaggi vaccini e caprini, salumi caprini, miele e derivati, prodotti da forno, zafferano e trasformati.

I mercati di Campagna Amica Piemonte Orientale si trovano a:

- Bellinzago (piazza Martiri) – 1° e 3° mercoledì del mese;

- Galliate (via Bianca di Caravaggio) – 1° e 3° venerdì del mese;

- Trecate (piazza Cavour) – 1° e 3° sabato del mese;

- Novara (largo Leonardi) – 1ª e 3ª domenica del mese;

- Vercelli (piazza Cavour) – 2° e 4° sabato del mese.