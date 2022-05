Approvato dalla Giunta il regolamento per le sedute in videoconferenza

La Giunta comunale di Domodossola ha approvato il regolamento per lo svolgimento delle sedute in modalità videoconferenza. A partire dal mese di marzo 2020, a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19 gli incontri si sono regolarmente svolti da remoto. La Giunta ha rilevato “che tale modalità non ha comportato alcun pregiudizio per l’attività amministrativa, garantendo -al contrario- il puntuale svolgimento delle funzioni assegnate. Al fine di favorire, terminata la fase emergenziale, l’efficacia e la tempestività dell’azione amministrativa dell’Ente, si è ritenuto opportuno redigere un apposito regolamento per lo svolgimento delle sedute con modalità telematica, con possibilità dei componenti dell’organo di partecipare a distanza alle sedute, nel rispetto del modo collegiale”.

Il regolamento è composto da 4 articoli sarà applicabile alle sedute nel pieno rispetto delle operazioni di verbalizzazione, delle disposizioni in materia di convocazione, di quorum deliberativi e votazioni previste dalla legge.