Prosegue a pieno regime l’attività della Bondi Tennis School presso i campi del Tennis Club Monterosa di Domodossola.

Per tutto il mese di aprile spazio alle tappe giovanili del circuito riservato alle categorie under 12 e under 14: in campo maschile ha vinto Nicolas Bellardi, mentre in campo femminile successo di Anna Lisa Terreni. Si è anche svolto il torneo di terza categoria maschile e femminile collegato al circuito Sportway: tra gli uomini in finale ha vinto Luca Bondi su Massimo Taglione dell’Asto, tra le donne successo di Silvia Francina contro Gabriella Cerni.

“Il bilancio -le parole proprio di Luca Bondi, nelle vesti di direttore tecnico del circolo- è sicuramente positivo, anche perché si è giocato sul nuovo campo in terra rossa che è stato molto apprezzato: lo sforzo organizzativo è stato notevole ma siamo molto soddisfatti di come sia andata, anche grazie al contributo degli sponsor. Ora il via alle competizioni della Coppa Italia, sia under che senior, con le sfide che ci vedranno opposti a diversi circoli piemontesi, in casa ed in trasferta. Poi cominceremo con le proposte estive: l'attività va bene, abbiamo complessivamente un centinaio di ragazzini che giocano e duecento soci” conclude Bondi.