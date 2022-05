Tre le Bandiere Blu piemontesi 2022: Cannobio, Cannero Riviera e Gozzano

Sono due quest'anno le Bandiere Blu che sventolano sulle sponde piemontesi del lago Maggiore. A conquistare il prestigioso vessillo assegnato dalla Feed che attesta l’attenzione all’ambiente, la qualità delle acque e delle strutture turistiche e dei servizi offerti, sono Cannobio e Cannero Riviera. In Piemonte il riconoscimento è stato confermato anche a Gozzano, sul lago d'Orta.

Cannobio, escluso dalla graduatoria nel 2021 insieme ad Arona, quest'anno torna a fregiarsi della bandiera, che ha ottenuto in totale 16 volte. Per Cannero Riviera si tratta della 18ma assegnazione. “Si tratta di un traguardo molto importante per il nostro Comune -sottolinea il sindaco Federico Carmine-, a testimonianza di un percorso costante e serio nell’arco degli anni. Grande è la soddisfazione per aver confermato ulteriormente questo prestigioso risultato, ma al tempo stesso siamo consapevoli che c’è ancora molto lavoro da fare e che varie possono e devono essere le ulteriori migliorie da attuare per ottimizzare e incrementare sia la qualità dell’offerta turistica che i servizi dedicati ai nostri cittadini”.

Quest'anno i Comuni italiani che hanno ottenuto le Bandiere Blu sono stati 210.