Aumenti dell’iva, i settori influenzati: cosa cambia sulle bollette?

Il 2022 non è iniziato nel migliore dei modi. Se da un lato la situazione sanitaria sembra essere migliorata, dall’altro il conflitto tra Russia e Ucraina ha introdotto una nuova crisi, con un risvolto pesante per le famiglie della Penisola. Nello specifico, sono aumentati i prezzi delle materie prime, anche a causa dell’aumento del costo dei trasporti. La spesa al supermercato è diventata più cara, e lo sono diventate anche le bollette domestiche, con cifre da record. Un discorso simile vale anche per il carburante. Vediamo dunque di capire quali sono stati i settori influenzati dall’aumento dell’IVA.

I rincari dell’IVA e i settori che ne hanno risentito

L’IVA è arrivata alle stelle, con un rincaro dei prezzi che può essere considerato da record, al punto che i primi due mesi del 2022 hanno portato nelle casse del fisco oltre 4,5 miliardi di euro. I settori che hanno risentito in misura maggiore dell’aumento dei prezzi sono stati il comparto dell’energia e quello alimentare. Nel primo caso, le famiglie della Penisola hanno dovuto tollerare un aumento stratosferico dei costi in bolletta, sia per quel che riguarda il gas, sia per l’energia elettrica.

Se invece si parla della spesa alimentare, i supermercati hanno aumentato i prezzi dal 4% all’8%, per via dell’incremento del costo delle materie prime e dei trasporti (a loro volta influenzati dai prezzi al rialzo del carburante). Si parla di una situazione economicamente molto complessa, con una serie di aumenti correlati a vari fattori, che hanno spinto gli esperti a coniare il termine “super-inflazione”. Naturalmente i rincari si riflettono su una serie di servizi ulteriori, dato che gli esercenti e chi possiede un’attività sono stati costretti ad aumentare le proprie tariffe per compensare le maggiori spese.

Cosa cambia in bolletta e alcune soluzioni utili

Grazie alla legge di bilancio 2022 lo stato è andato incontro ai cittadini e alle aziende, diminuendo i costi in bolletta e intervenendo soprattutto su aspetti quali l’aliquota iva, ridotta al 5% per la fornitura di gas metano. Naturalmente, nonostante l’impegno del governo, lo smorzamento dei costi in bolletta non è stato sufficiente per coprire tutte le falle create dalla situazione attuale di crisi a livello mondiale.

C’è comunque un sistema che è possibile adottare per abbassare i costi dell’energia: si fa riferimento nello specifico alla possibilità di valutare le offerte luce appartenenti al mercato libero, con diversi fornitori che operano in questo comparto e che propongono opzioni più convenienti a livello economico. I prezzi del mercato libero non sono infatti imposti dall’ARERA, ma soggetti alla concorrenza, e dunque ciò consente agli operatori di presentare delle interessanti occasioni e facilitazioni varie. Infine, è buona norma informarsi sulle varie voci di spesa in bolletta, per capire come viene formato il prezzo finale.