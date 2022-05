Al castello di Vogogna concerto del Coro ArSunà

Venerdì 20 maggio in occasione della Notte dei Musei al castello di Vogogna si esibirà il Coro ArSunà.

“ArSunà -spiega il gruppo corale guidato da Valentina Volonté- canta contro la guerra: canta le storie delle persone che ci hanno preceduto e hanno detto no alla guerra.Canta storie di lotta per la libertà, di amore, di viaggio, di fatica e di festa. Storie a volte estremamente attuali. I richiami che echeggiavano sugli alpeggi delle nostre montagne, gli arsunà, danno il nome a questo gruppo aperto a tutti quelli che vogliono sperimentare il cantare insieme a più voci non come performance, ma come modalità di relazione basata sull'ascolto reciproco. Come un telefono senza fili, il canto popolare si sposta e si trasforma: cambiano i testi, le lingue, a volte le melodie. A testimoniare che la nostra identità è meticcia, sempre in movimento. Il nostro cantare, come i richiami, arriva da lontano e va ancora oltre...”.