Il Soccorso Alpino saluta Felice Darioli, decano dei soccorritori

Sabato alle 17 alla Prateria la X Delegazione Valdossola del Soccorso Alpino organizza a Domo un evento per presentare un nuovo mezzo acquistato grazie al contributo della Fondazione Comunitaria Vco e grazie ai fondi raccolti dagli amici di Martina e Paola. Verrà inoltre presentato il progetto radio ‘Sicuri in Montagna’.



Ma il pomeriggio sarà soprattutto l'occasione per ringraziare e salutare Felice Darioli, bognanchese doc, 75 anni, ‘attacca al chiodo’ lo stemma del Soccorso alpino che lo ha accompagnato per anni. Chi ha compiuto i 75 anni deve lasciare e così è stato. Un po’ di rammarico in Felice Darioli, persona nota e stimata in Ossola e fuori, c’è, ma non lo dà a vedere. Resterà sulle sue montagne ad insegnare lo sci ai giovanissimi. Ma il Soccorso è stata la sua vita: prima nel Sagf (Fiamme Gialle), poi nella delegazione Valdossola e quindi al Regionale dove è stato vicepresidente.