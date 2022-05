Un'altra conferma del suo talento e del suo essere ormai riconosciuta come una delle migliori interpreti italiane della specialità. La vigezzina Giovanna Selva è stata convocata dalla nazionale nella gara dei diecimila metri di Coppa Europa in calendario a Pacè, in Francia, il 28 maggio. Una nuova tappa dunque della carriera dell'atleta seguita da Severino Bernardini.