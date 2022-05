Mercati finanziari: occhi puntati sulla borsa americana﻿

I mercati azionari internazionali, dopo un rimbalzo tecnico che ha fatto seguito alla correzione iniziata nei primi mesi dell'anno, sono stati investiti da una nuova ondata di vendite che ha spinto i principali indici del comparto sui minimi di periodo. Wall Street, in particolare, ha addirittura approfondito i livelli bottom di Febbraio, avvicinandosi pericolosamente alla soglia che tradizionalmente funge da spartiacque tra un trend secondario in un bull market e l'inizio di un bear market vero e proprio, ovvero un drawdown di venti punti percentuali.

In realtà il paniere del Nasdaq ha già superato abbondantemente tale livello, tuttavia, trattandosi di un benchmark composto da titoli growth, gli analisti tendono ad avere un certo margine di tolleranza sulla soglia indicata: del resto è plausibile che un indice, in grado di sovraperformare tutti gli altri negli anni, possa essere interessato in maggior misura dalle prese di beneficio dopo una forte bull run.

L'anomalia della borsa americana, secondo molti addetti ai lavori, è rappresentata più che altro dalla dinamica con cui nell'ultima fase del rialzo è aumentata la capitalizzazione di mercato, particolarmente per quanto concerne il Nasdaq: difatti prima della correzione all'interno del paniere si era creata una profonda frattura tra una miriade di Small Cap che avevano già perso parecchio terreno e una manciata di titoli super capitalizzati a tirare la volata, fra questi ultimi naturalmente anche i FAANG; ciò a cui gli investitori hanno assistito -e stanno ancora assistendo- fino ad oggi è un riallineamento all'interno del settore.

Azioni Usa: opportunità o pericolo?

Per investire sulla borsa americana, vi sono diverse opzioni a disposizione del risparmiatore. Naturalmente il canale operativo più conosciuto e utilizzato è rappresentato dai servizi di Banche e uffici postali che interfacciano gli utenti con le piazze regolamentate di riferimento. È chiaro che chi utilizza questa modalità di accesso al mercato può concentrarsi sulla compravendita di singoli titoli oppure diversificare il capitale, ricorrendo a strumenti del risparmio gestito. L'offerta di fondi sia attivi sia passivi che hanno come benchmark gli indici statunitensi o settori azionari riconducibili a quell'area è estremamente varia; chiaramente è necessario valutare con attenzione la componente costi di tali servizi.

È bene sottolineare che nell’ultimo periodo, in funzione delle prospettive di crescita attuali, numerose quotate hanno raggiunto valutazioni decisamente interessanti. Pertanto, anche se un vecchio adagio di Wall Street recita "don't catch a falling knife" -non afferrare un coltello che cade-, potrebbe risultare utile iniziare ad inserire qualche titolo in watchlist oppure iniziare ad accumulare azioni, magari con ingressi dilazionati per smorzare la volatilità.

Investire sulla borsa americana con i broker online

Una modalità operativa che negli ultimi tempi si sta facendo largo tra le preferenze dei risparmiatori è quella implementata dai broker online, intermediari finanziari attivi sulle piazze di scambio decentralizzate: l'enorme vantaggio presentato da tali soggetti è individuabile nella semplicità con cui approcciare gli asset finanziari da trattare. L'apertura di un conto trading si esegue interamente da remoto ed è assolutamente gratuita, così come tutte le funzionalità rilasciate sulla piattaforma di negoziazione -interfaccia grafica, data feed per azioni domestiche ed estere, short selling, leva finanziaria, solo per citarne alcune-; inoltre il capitale iniziale previsto per l'attivazione del rapporto è di norma molto contenuto.

I titoli azionari sulla borsa americana possono essere trattati sui broker online attraverso la replica sintetica dei contratti per differenza, particolari derivati che permettono di fruire del meccanismo di vendita allo scoperto e di leverage, quindi particolarmente indicati per l'esecuzione di strategie di breve termine. Tuttavia alcuni intermediari over the counter offrono ai propri clienti anche la compravendita di real stock in Direct Market access, per consentire immobilizzazioni in azioni con target temporale più ampi.