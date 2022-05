Finale di campionato positivo per Fomarco e Ornavassese

Finale di campionato in crescendo per Fomarco e Ornavassese. I biancoverdi stoppano (2-2) sul loro terreno la forte Cannobiese, i neri affondano (5-2) il Comignago invischiato sul fondo. Punti preziosi che rinsaldano una buona classifica, se si pensa che il Fomarco era partito per salvarsi e l’Ornavassese aveva fatto male in avvio restano troppo a lungo in una zona pericolosa. Ma ora per le due ossolane il campionato può ritenersi positivo.

Brutto scivolone interno per la Crevolese, che perde (2-3) con il fanalino di coda Oleggio Castello. A conferma che la squadra gialloblu sa fare cose egregie andando incontro a volte a brutti scivoloni inattesi.

Il pari del’Curotti, (2-2) va bene solo alla Varzese. Che costringe il Villa ad una frenata dopo il ko di domenica a Ghemme. I granata di Lipari prendono un punto importante per la classifica, in attesa della delicata partita di domenica con Borgolvezzaro, decisiva per la salvezza diretta.