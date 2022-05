Nati per Leggere torna con ‘Coccole e Filastrocche’

Dopo il successo della ripresa delle letture di Nati per leggere per i bambini dai 3 ai 6 anni e delle attività per le scuole in occasione della mostra Attilio. Pinocchio e altre storie tenutasi presso l’Artoteca Di-Se, sabato 21 maggio alle ore 10.30 alla “Contini” di Domodossola riprendono anche gli appuntamenti per i piccolissimi di Coccole e filastrocche.

L’iniziativa si rivolge ai bambini dagli 0 ai 24 mesi, perché non è mai troppo presto per avvicinarsi al meraviglioso mondo dei libri.

L’incontro, condotto da Sara Caprera, sarà un’occasione per fare un’esperienza giocosa e interattiva di tutto ciò che è legato alla lettura, tra canti, filastrocche, pupazzi animati e, ovviamente, tante coccole e tanto divertimento.

Sarà anche un’opportunità per i genitori di vivere un momento in cui confrontarsi e condividere le emozioni di veder crescere i loro bambini.

Per offrire a tutti i piccoli partecipanti uno spazio accogliente e le giuste attenzioni, per motivi organizzativi, la partecipazione sarà soggetta a prenotazione fino ad esaurimento posti.

Per prenotarsi basterà telefonare in biblioteca al numero 0324/492286, oppure via mail scrivendo a: biblioteca@comune.domodossola.vb.it.

Per evitare assembramenti ogni bambino potrà essere accompagnato da un solo adulto.