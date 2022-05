Quando a segnare sono sempre i soliti noti...

Riecco i soliti noti!. Al di là della classifica , in Prima Categoria i gol portano la firma dei soliti. Schirru, Primatesta, Margaroli, Palfini, Moggio. Insomma, cannonieri si nasce e la 27° di Prima lo conferma.

L’Ornavassese, che ha recuperato punti e posizioni, ha rifilato un secco 5 a 2 al Comignago. Il via alla cinquina l’ha dato il vigezzino Simone Margaroli che, da quanto è tornato in campo con la maglia dell’Ornavassese, ha già collezionato 10 gol. Con lui in gol Salina, P. Antoglio, N. Antiglio e Chiarello.

Bene anche Palfini, nonostante la sua Crevolese abbia compiuto un inatteso e brutto passo falso in casa contro il fanalino Oleggio. Il 3 a 2 subito ha rallentato la marcia dei gialloblu, ma Palfini ha collezionato il suo 15° gol. L’altra rete l ’ha segnata Tanzi.

Il Villa non va oltre il pari con la Varzese (2-2). Segnano Moggio e Primatesta, con quest’ultimo che sale a 23 reti fatte.

E idem anche nel Fomarco che ferma sul pari la Cannobiese (2-2). Assieme a Tomola è proprio Schirru a segnare una delle due reti del 2 a 2 finale. Per l’attaccante è il 27° sigillo d’annata.