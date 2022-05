Un'altra fotografia di Diane Arbus in mostra a Domodossola

Un'altra fotografia della statunitense Diane Arbus in mostra a Domodossola. Museo Immaginario – L'École des Italiens e M.me Webb presentano martedì 17 maggio in piazza Mercato 'Un giovane e la sua ragazza con hot dogs nel parco' (New York, 1971 Electa Editrice, Portfolio 1979, esemplare 433/1000). L'opera è visibile da Sali & Pistacchi.

Scomparsa nel 1971 la Arbus si colloca fra i grandi nomi della fotografia novecentesca, specie grazie ai potenti ritratti di soggetti non convenzionali. Le sue immagini crude e atipiche di persone incontrate sui marciapiedi di New York della Arbus, formano un affresco unico e irripetibile della metropoli.

