Questa settimana all’Urban ancora musica e divertimento con gli Yellow Fish e Dottor Zero

Proseguono le serate dell’Urban Food & Beverage di Cosasca.

Questa settimana in programma giovedì la “serata latina” con salsa e bachata in compagnia di Dj Aurelio Latin Swing.

Venerdì 20 maggio appuntamento con gli Yellow Fish che proporranno musica pop punk e trap, inizio alle 20.30. Finito il concerto la serata continua con Dj Dinho e Dj Nick M con musica tech house, house EDM.

Sabato 21 maggio dalle 21.30 sarà la serata della cover band DOTTOR ZERO con tutte le più belle sigle dei cartoni animati in chiave ska, rock e reggae. A seguire dj set con Dj Bunny.

Non solo musica ed intrattenimento all’Urban, si potranno gustare anche squisite pizze gourmet dal martedì alla domenica fatte con il 100% di prodotti italiani a partire dalla farina come ci racconta il gestore: “molte realtà italiane importano farine di grano canadese altrimenti non potrebbero soddisfare il mercato, noi invece lavoriamo esclusivamente con grano italiano. Le pizze sono a lenta lievitazione con un minimo di 72 ore di maturazione e il 60% di idratazione. Anche i condimenti vengono fatti con prodotti essenzialmente freschi quindi privi di conservanti – prosegue Uran – e in gran parte si tratta di prodotti locali come il Crudo di Vigezzo, Pancetta Val d’Ossola mentre la burrata viene direttamente dalla Puglia”.

Rimanete sintonizzati, perché a breve sveleremo l’Happy Birthday URBAN, con due giorni di festa: 17 e 18 giugno! Ed altre date con personaggi famosi e Dj di livello internazionale!

Per prenotare è possibile telefonare al 345 10 67 383.

Instagram

Facebook

www.urban-italianpub.it

Via Leonardo Da Vinci 26/A

Trontano zona industriale

Le serate si svolgeranno nel rispetto delle norme anti covid.