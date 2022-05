Un appuntamento per conoscere meglio uomini, mezzi e tecniche del Soccorso Alpino

Il Comitato Ossola World SkyRunning Champs e la Decima Delegazione Val d’Ossola del Soccorso Alpino organizzano per il 20 maggio a Domodossola, in Piazza Rovereto, l’evento “Uomini e Mezzi del Soccorso Alpino – Tecniche di Intervento e Materiali”.

L’evento, organizzato in collaborazione con Sportway Megastore di Gravellona Toce, avrà inizio alle ore 18.30 e vuole essere un’occasione per valorizzare e far conoscere l’attività del Soccorso Alpino, perno fondamentale per quanto riguarda la sicurezza degli atleti all’importante appuntamento mondiale in programma i prossimi 9/10/11 settembre.

Momento centrale di “Uomini e Mezzi del Soccorso Alpino” sarà la simulazione di un recupero che sarà ripreso da un drone di ultima generazione utilizzato nelle ricerche e trasmesso dai monitor della Base Logistica Mobile (BLM); inoltre sarà possibile visionare gli altri mezzi della Decima Delegazione del Soccorso Alpino presenti in loco.

All’evento interverranno, oltre ai rappresentanti della Decima Delegazione Val d’Ossola del Soccorso Alpino, anche i tre rappresentanti delle gare che si terranno a settembre, Ivan Svilpo (Rampigada Vertical), Gianluca Barp (Bettelmatt SkyUltra) e Alessandro Bragoni (International Veia Skyrace).

“Uomini e Mezzi del Soccorso Alpino” sarà solo uno degli eventi organizzati in avvicinamento agli appuntamenti che a settembre porteranno l’Ossola alla ribalta sportiva mondiale.

Ricordiamo che le tre gare in programma sono il 9 settembre la Rampigada Vertical (3,7 km per 1.063 m D+) in Val Divedro, il 10 settembre la Bettematt Sky Ultra (57,1 km per 3.609 m D+), in Val Formazza, e l’11 settembre la Veia International SkyRace (31 km per 2.600 m D+) in Val Bognanco.

Le iscrizioni sono già aperte e tutte le informazioni sulle gare sono disponibili sul sito https://ossolaworldskychamp.com/