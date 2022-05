Pulizia: ecco i robot aspirapolvere più richiesti del momento

La pulizia della casa è un aspetto fondamentale a cui prestare attenzione per vivere bene il proprio spazio. Purtroppo, però, una vita frenetica priva di momenti liberi impedisce a molti di dedicarsi alle faccende domestiche come vorrebbe. Un'opzione per risolvere tale problematica sarebbe quella di rivolgersi a una professionista del pulito che si dedichi, varie volte a settimana, a rassettare le stanze ma non tutti hanno la disponibilità economica per ingaggiare questo tipo di figura. Un'alternativa potrebbe essere un robot aspirapolvere il quale elimina lo sporco in autonomia dagli spazi anche quando non si è in casa così, che ci si può prendere cura della propria dimora più agevolmente.

Qualora si volesse acquistare un dispositivo del genere è bene conoscere quali sono i modelli maggiormente richiesti in questo momento, così da selezionare quello più in linea con le proprie esigenze. Tra questi vi è il Ecovacs Robotics Debot 605 che può essere utilizzato su diverse tipologie di pavimenti e può essere controllato direttamente tramite App; l’iRobot Roomba i7 caratterizzato dalla presenza del wifi e dalla funzionalità di svuotamento automatico; lo Xiaomi Robot 25012 che può essere gestito da remoto tramite l’apposita applicazione ed ha un serbatoio da 200 ml.

Caratteristiche dei robot per la pulizia

I robot aspirapolvere sono dei piccoli elettrodomestici dotati di una tecnologia molto avanzata, infatti, tramite dei sensori riescono a muoversi in autonomia nelle stanze evitando gli ostacoli, come mobili e rampe di scale, così da procedere a una minuziosa pulizia. A seconda del modello scelto si può disporre di differenti funzioni, per questo è bene approfondire le alternative per trovare il sistema maggiormente affine alle proprie esigenze. Il primo passo per effettuare una scelta consapevole è quello di fare riferimento alle recensioni dei robot aspirapolvere presenti sul portale robotaspirapolvere.pro, in cui gli utenti raccontano la loro esperienza con questo strumento.

Tra i parametri da tenere in considerazione quando si decide di acquistare questo elettrodomestico ci sono:

Tipo di attivazione , la maggior parte dei modelli, attualmente disponibili, può essere controllato tramite un'app che sfrutta il wi-fi presente in casa per attivare il robot. Tale aspetto è comodo perché il dispositivo può essere azionato anche qualora non si stia a casa. Esistono, però, sistemi molto più semplici che si attivano con la pressione di un pulsante.

Durata della batteria , fattore da considerare qualora l’area da pulire sia molto ampia, infatti, normalmente, una carica completa consente di aspirare briciole o polvere in due o tre stanze; qualora si viva in una casa più grande o su più piani bisogna necessariamente dividere la pulizia in più tranches per permettere al robot di ricaricarsi o di essere trasportato da un livello all'altro.

Rumorosità , questi sistemi quando sono in azione producono circa 60 db ma esistono modelli maggiormente silenziosi, da scegliere se si hanno particolari esigenze come figli piccoli o si vive in un appartamento e non in una casa isolata;

Capacità del serbatoio , un vano che può ospitare da 0,2 litri fino a 0,6 litri.

Come funziona un robot aspirapolvere

Di base è molto semplice usare un robot aspirapolvere in quanto si tratta di un elettrodomestico che deve semplificare la vita, quindi, basta azionarlo e aspettare che termini la pulizia. Il sistema agisce in autonomia pulendo una o più stanze e tornando alla base quando ha finito o se la batteria scende al di sotto di specifici valori. Modelli più avanzati, tramite l'app, consentono di mappare le stanze da pulire e impostare una routine di rimozione della polvere che si attiva quotidianamente a una medesima ora.

Si consiglia di lasciare il robot da solo quando è acceso non soggiornando nei medesimi luoghi dove sta pulendo e, nel caso ci siano molti oggetti sul pavimento toglierli, così da permettere al dispositivo di rimuovere lo sporco dall'intera area in modo perfetto. La manutenzione del robot è importante per farlo durare nel tempo, dopo ogni ciclo si dovrebbe pulire il serbatoio, inoltre, occasionalmente, occorre sostituire il filtro, togliere la polvere dalle ruote e valutare che la carica della batteria sia ottimale, altrimenti andrebbe sostituita.