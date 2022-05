Alto Piemonte protagonista di un ricco programma di promozione turistica

L’Alto Piemonte alla ribalta tra le destinazioni turistiche: per raccontare le attrattive del territorio è stato realizzato un inserto di otto pagine allegato alla rivista TTG Italia, leader tra le testate di settore, grazie all’iniziativa della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, in collaborazione con le Agenzie Turistiche Locali.

"Oltre ad essere il territorio simbolo che compare sulla tessera unica del socio Pro Loco 2022, l’Alto Piemonte torna protagonista di un’importante attività di promozione turistica, sostenuta dall’Ente camerale, in sinergia con le ATL» commenta Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio. «Quest’area vanta un patrimonio straordinario, che include ben dieci riconoscimenti UNESCO e una grande varietà di paesaggi, dalle montagne, con l’inconfondibile profilo del Monte Rosa, ai laghi Maggiore, d’Orta, Mergozzo e Viverone, passando per le colline vitivinicole fino agli ampi spazi della pianura. Sono risorse che fanno del nostro territorio una meta di assoluto richiamo per gli amanti delle attività all’aria aperta e del turismo lento e che vanno promosse insieme in quanto rappresentano una destinazione dal potenziale attrattivo decisamente elevato".

Alla realizzazione dell’inserto hanno collaborato tutte le ATL del territorio, contribuendo a mettere in risalto le eccellenze che lo caratterizzano, come sottolinea Francesco Gaiardelli, presidente dell'ATL Distretto Turistico dei Laghi: «Un'opportunità di lavoro in sinergia con la Camera di Commercio e le altre ATL dell'Alto Piemonte che il Distretto Turistico dei Laghi ha colto con particolare apprezzamento per perseguire la promozione del nostro Network Ville & Giardini "Garden Tourism". La valorizzazione di 13 siti – tra Ville, Castelli, Musei, Parchi e Giardini sul Lago Maggiore, sul Lago d’Orta e nelle Valli dell’Ossola – con il loro pregevole patrimonio storico, artistico e naturalistico, vuole favorire lo sviluppo di nuovi percorsi turistici nel nostro territorio, accanto certamente alle imperdibili attrattive per cui già siamo conosciuti a livello internazionale. Esperienze di visita in un'ottica slow, tra cultura e mondo green, che in questo momento è proprio quanto più si attiene alle tendenze e ai desideri del turista italiano e straniero».

Pier Giorgio Fossale, presidente dell’ATL Biella Valsesia Vercelli, aggiunge: «È importante promuovere iniziative che portino ad una maggior consapevolezza delle bellezze che celano le province di Biella e Vercelli e non dimenticarsi che tutto il territorio dell'Alto Piemonte è uno scrigno di meraviglie tutte da scoprire. L'azienda turistica locale Biella Valsesia Vercelli non può che elogiare l'iniziativa della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte che vede il quadrante piemontese protagonista di un inserto speciale per la rivista TTG Italia. Uno strumento di valore e di grande efficacia per far conoscere l'incredibile patrimonio culturale e naturalistico dei nostri territori».

Territori caratterizzati da una ricca offerta di risorse ed esperienze, come spiega Maria Rosa Fagnoni, presidente dell’ATL Novara: «Il Novarese affida la promozione del proprio territorio al tema dei paesaggi culturali: l’ardita architettura della Cupola di San Gaudenzio a Novara, su cui oggi è possibile salire fino a 100 metri con caschetto e imbrago, per un’esperienza di visita davvero mozzafiato. E da qui lo sguardo si perde oltre la città, nelle campagne del riso della Bassa e del vino delle Colline Novaresi, paesaggi addomesticati dall’uomo, in particolare dagli ordini religiosi, che nel Medioevo hanno saputo plasmare queste terre per renderle ancora più produttive, ma anche più attrattive, grazie allo straordinario patrimonio culturale da loro creato, fuori dai circuiti più battuti».

L’inserto è consultabile all’interno del magazine dal sito www.ttgitalia.com; martedì 31 maggio è inoltre in programma un webinar rivolto ai consulenti di viaggio dal titolo “Monte Rosa, Laghi, Alto Piemonte. Il principio naturale della vacanza” in cui verranno approfonditi i contenuti della guida. La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione online dal link ttglab.ttgitalia.com (l’evento verrà registrato e sarà reso disponibile per la successiva visione).

L’Alto Piemonte sarà protagonista di altre azioni promozionali previste per l’anno in corso, che porteranno i territori di Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli sulle pagine di una guida Lonely Planet e delle riviste Dove e Bell’Italia del Gruppo Cairo Communication, a cui si aggiungono un nuovo inserto su TTG ITALIA e un webinar in programma per l’autunno, oltre ad ulteriori attività in fase di progettazione.

Maggiori informazioni sulle iniziative possono essere richieste al Servizio Promozione della Camera di Commercio (promozione@pno.camcom.it).