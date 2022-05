Molti fedeli alla messa di Santa Rita al Croppo di Trontano

Molti fedeli hanno partecipato ieri alla messa per la festa di Santa Rita al Croppo. Le sedie per i fedeli erano state sistemate davanti alla cappella, chiamata degli scalpellini per la sua vicinanza alla cava. Cappella ben visibile dalla strada, perché la grande croce di ferro viene illuminata di sera.

Al termine della messa, celebrata da don Paolo Cavagna, è seguita la processione con la recita del Rosario con le fiaccole. Dopo la messa il corteo dei fedeli, con le fiaccole recitando il Rosario, è giunto all'inizio della strada che porta al luogo di culto per poi farvi ritorno.

La cerimonia è terminata con la preghiera a Santa Rita, la benedizione con la reliquia e la benedizione delle rose. Dal parroco un invito a pregare e a chiedere l'intercessione della Santa in particolare per la pace e per i malati.