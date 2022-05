Riorganizzazione ospedali, consegnati ai sindaci del Vco i documenti presentati da Cirio

In attesa della convocazione della riunione dell'assemblea dei sindaci dell'Asl, che dovrebbe esserci entro una quindicina di giorni, il presidente della conferenza dei sindaci, Gianni Morandi, ha chiesto ed ottenuto che a tutti i primi cittadini venissero inviati i cinque documenti che sono stati presentati alla rappresentanza lunedì dal Presidente Alberto Cirio, dall'assessore Luigi Icardi, da Ires e dalla direzione Asl.

"In questo modo -così Morandi- tutti i miei colleghi sono ora in condizioni di poter analizzare i documenti che erano già stati predisposti ma ovviamente anche loro come noi restano ancora in attesa del documento che riteniamo più importante e che abbiamo richiesto già lunedì per tramite del presidente Cirio: una specifica di quella che sarebbe la distribuzione dei diversi reparti e servizi nei due plessi 'potenziati' e in particolare di come sarebbe organizzata la funzionalità dei 2 Dea visto che sappiamo che per essere davvero efficaci hanno bisogno di avere tutta una serie di reparti propedeutici al Dea stesso. I nuovi scenari presentati dalla Regione impongono sicuramente di essere presi in considerazione ma per poterlo fare seriamente è sicuramente necessario questo approfondimento” conclude Morandi.