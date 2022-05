Festa di fine stagione per lo Sci Club Valle Anzasca

Al Centro Fondo si Ceppo Morelli, lo Sci Club Valle Anzasca ha festeggiato la conclusione della passata stagione agonistica che è stata ricca di emozioni.

Il presidente Silvio Pella, l’alpino che riceverà il Premio Fedeltà alla Montagna 2022, sintetizza così la stagione dei ragazzi che difendono i colori dello Sci Club Valle Anzasca: “Il lavoro che stiamo portando avanti con gli allenatori e preparatori atletici ha dato buoni frutti. La stagione delle gare è finita, un bravo a tutti quelli che si sono impegnati atleti, tecnici e accompagnatori. Di undici ragazzi ben sei sono saliti sul podio. In una stagione come questa dove i ragazzi si allenano sulla pista di discesa e una volta alla settimana vanno a Riale facendo tre ore di pulmino tra andata e ritorno. Non è niente male direi”.