Trenord partner di “Step futurability district

Il viaggio verso il futuro è sostenibile: Trenord è Mobility Partner di STEP FuturAbility District, l’innovativo spazio tecnologico di Milano che, attraverso un percorso immersivo, guiderà i visitatori a comprendere la rivoluzione digitale in corso e a diventarne protagonisti.

La partnership tra Trenord e il nuovo polo d’innovazione nasce con l’obiettivo comune di mettere la sostenibilità ambientale al centro della riflessione sul futuro , sia riguardo lo sviluppo tecnologico, sia riguardo i comportamenti di ogni giorno, come la scelta di un mezzo collettivo per i propri spostamenti.

Per questo, chi va in treno con Trenord a STEP potrà usufruire di uno sconto dedicato del 30% sul biglietto d’ingresso, che sarà acquistabile al costo di 7 euro invece che 10 euro.

Lo sconto sarà riservato agli abbonati Trenord in possesso della tessera IO VIAGGIO in corso di validità e a chi ha un biglietto ferroviario con destinazione Milano convalidato nella giornata della visita. Potranno usufruire dello sconto anche i viaggiatori Malpensa Express in possesso di un biglietto del servizio aeroportuale convalidato entro tre giorni dalla data della visita.

I biglietti STEP con la tariffa riservata saranno acquistabili online sul sito www.steptothefuture.it o presso la biglietteria di “STEP FuturAbility District”. Per convalidare la tariffa acquistata online o per acquistare i biglietti in loco, sarà necessario esibire in biglietteria STEP il titolo di viaggio o la tessera IO VIAGGIO insieme a un documento d’identità valido.