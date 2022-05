Il Cantante della Solidarietà torna in onda su Canale 5, Italia 1 e Rete 4

Il Cantante della Solidarietà, Salvatore Ranieri, dal 26 giugno al 2 luglio torna in onda su Canale5, Italia1 e Rete4.

Lo fa con uno spot sociale dedicato alla campagna di sensibilizzazione sull'abbattimento delle barriere architettoniche, una tematica importante per l'artista domese che da 25 anni dedica la sua vita alle persone in difficoltà. “L’abbattimento delle barriere architettoniche e il miglioramento degli accessi agli spazi -sottolinea Ranieri- giocano un ruolo fondamentale per migliorare la qualità della vita di tutti i giorni alle persone in con disabilità”.



Lo spot 2022 Noi con Voi 'Liberiamo persone e città dalle barriere architettoniche' è stato realizzato dal produttore Francesco Sottili, personaggio noto nel mondo del cinema e della musica. Non mancheranno le collaborazioni con altre associazioni come "io sto con il sorriso solidale Onlus" , Bologna For Community e la PMG.