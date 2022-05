Pubblicato il bando per la gestione del bar comunale in piazza ex Carceri

L'amministrazione di Domodossola segnala che è stato pubblicato il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in concessione dell’immobile di proprietà comunale da destinare a esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande con annessa area verde, presso il Piazzale antistante il Palazzo di Città di Domodossola.

La concessione è di 15 anni e il canone è di 24mila euro annui, la scadenza di presentazione delle offerte è il 4 luglio alle ore 12. Il valore delle proposte progettuali varrà 70 punti su cento per l'assegnazione.

Tutte le informazioni sulle modalità di partecipazione sono reperibili sul sito del Comune al seguente indirizzo:

https://www.comune.domodossola.vb.it/Home/Bandigare/Dettagli-Bandi?ID=54182-1

oppure sulla piattaforma telematica di gara https://gare.comune.domodossola.vb.it/