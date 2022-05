Come trovare l’assicurazione moto più vantaggiosa in 4 step

Trovare l’assicurazione moto più vantaggiosa ed economica è l’obiettivo della maggior parte dei centauri, che già spesso devono sostenere le spese legate all’auto e che con l’arrivo della bella stagione si trovano a dover pagare anche il premio per la polizza moto. Fortunatamente, al giorno d’oggi abbiamo a disposizione degli strumenti che ci consentono di risparmiare notevolmente, individuando la soluzione più vantaggiosa in modo semplice ed immediato. Vediamo allora insieme come fare per trovare l’assicurazione moto migliore per le proprie necessità: la più economica ma pur sempre valida ed affidabile.

Entrare nel sito di un comparatore online

Il primo passo da compiere per trovare un’assicurazione moto che sia valida ma al tempo stesso vantaggiosa è quello di entrare nel sito di un comparatore online. Questi portali sono gratuiti e consentono di confrontare le offerte delle varie compagnie direttamente da remoto, utilizzando il proprio PC o il proprio dispositivo mobile. Non bisogna iscriversi: è sufficiente entrare nel sito web e perdere 5 minuti di orologio per visualizzare i preventivi delle varie assicurazioni.

Calcolare un preventivo per l’assicurazione moto

Una volta entrati nel sito di un comparatore online, non bisogna fare altro che richiedere un preventivo, in modo da poter visualizzare i prezzi delle varie compagnie. Tutto questo si può fare con Facile.it per stipulare l'assicurazione moto online in pochi secondi. È infatti sufficiente inserire nell’apposito modulo alcune informazioni di base, necessarie al comparatore per fornire dei preventivi che siano i più precisi ed affidabili possibile. Generalmente, per un calcolo rapido basta comunicare la propria data di nascita e la targa della moto da assicurare ma si può procedere anche se non si conosce quest’ultimo dettaglio. Per avere una stima più attendibile dei costi, però, vale la pena perdere quei due minuti in più ed inserire nel modulo tutte le informazioni in proprio possesso. Fatto ciò, non rimane che confrontare le offerte delle compagnie, che si visualizzano praticamente nell’immediato.

Confrontare le offerte delle compagnie

Una volta che si è compilato il modulo online inserendo tutte le informazioni relative all’intestatario della polizza e al veicolo da assicurare, non rimane che confrontare le offerte delle varie compagnie. Va precisato che su questi portali sono proposti i preventivi di quelle compagnie che sono regolarmente autorizzate ad operare e che dunque sono del tutto sicure. Non si corre dunque il rischio di incappare in una truffa e questo è un vantaggio non da poco. Nel momento in cui si confrontano le varie offerte, conviene invece prestare attenzione ad alcuni dettagli tra cui massimali, franchigie e garanzie accessorie già incluse nel pacchetto.

Stipulare il contratto per l’assicurazione moto

Dopo aver confrontato le offerte delle varie compagnie e aver individuato l’opzione migliore per le proprie necessità, non rimane che procedere con la stipula del contratto. In alcuni casi è possibile fare tutto direttamente online, grazie alla firma digitale o altri sistemi tecnologici. Altre volte invece bisogna inviare via mail o posta i propri documenti alla compagnia, ma generalmente la procedura è piuttosto rapida e semplice.