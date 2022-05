I romanzi più venduti nel 2021, ecco i migliori 10

I 10 romanzi più venduti del 2021 da leggere assolutamente

- Fabio Volo, Una Vita Nuova. Non è un mistero che conquisti il pubblico Fabio Volo, l’ultimo romanzo datato fine 2021 è stato uno dei regali di Natale più apprezzati da giovani donne e non solo. La storia racconta di due amici che su un’auto rossa (come quella riportata in copertina) godono la musica e il vento tra i capelli mentre in un viaggio attraversano l’Italia. La storia racconta di Paolo, uomo di mezza età in crisi di coppia e di vita e di Andrea che è in attesa di un “verdetto” importantissimo.

- Donato Carrisi, La casa dei Ricordi. Un altro dei libri più venduti dell’anno è La Casa dei Ricordi di Donato Carrisi; la storia racconta di un bambino ritrovato in un bosco della Valle dell’Inferno. Totalmente senza memoria, il piccolo di 12 anni sta bene. Qualcuno sembra essersi occupato di lui ma Nico non parla e capire chi sia stato sembra impossibile.

- Valerie Perrin, Cambiare l’Acqua ai Fiori. Tra i libri più letti del 2021 troviamo anche un titolo del 2019. Nonostante sia di due anni prima è solo in questo anno che ha avuto un vero e proprio boom; il romanzo racconta di Violette Toussaint che ricopre il ruolo di guardiana del cimitero.

- Toshikazu Kawaguchi, Finché il caffè è caldo. La scrittura dell’autore ha conquistato e tutti i suoi libri sono un successo, questo in particolare narra di una caffetteria speciale dove il caffè permette di rivivere un momento speciale gustando la bevanda calda a piccoli sorsi.

- Stefania Auci, L’inverno dei leoni. Un altro libro amatissimo e pubblicato nel 2021 è L'inverno dei leoni di Stefania Auci; si continua a trattare la storia di Casa Florio dividendosi tra la Sicilia, Roma e altre città europee.

- Ken Follett, Per Niente al Mondo. Un altro libro che ha scalato la classifica è quello di Ken Follett. L’autore torna a scrivere e conquista il suo pubblico con Per Niente al Mondo. Il romanzo sembra tremendamente attuale: la tensione in crescita porta le grandi potenze sull’orlo di una terza guerra mondiale e protagonisti sono personaggi politici e di potere che si intrecciano in un gioco di tensione incredibile.

- Madeline Miller, La Canzone di Achille. È uno dei libri più venduti e deve il suo successo anche alla grande condivisione social che ha avuto. La Canzone di Achille di Madeline Miller narra la storia d’amore tra Achille e Patroclo come non l’avevamo mai conosciuta prima.

- Carlos Ruiz Zafon, La Città di Vapore. L’autore de L’ombra del vento è mancato ma un libro postumo sembra volerlo ricordare, uscito nel 2021 ha fatto impazzire i fan che hanno capito come salutare lo scrittore leggendo la raccolta di storie inedite.

- Ilaria Tuti, Figlia della Cenere. Si intitola Figlia della Cenere e racconta una storia ambientata nelle montagne del nord Italia. L’autrice, già conosciuta per altri romanzi come Ninfa Dormiente e Luce della Notte torna ad incantare il suo pubblico con una scrittura poetica.

- Giulia Caminito, l’Acqua del Lago non è mai Dolce. Un romanzo che ha conquistato il pubblico nonostante si tratti solo di un esordio; Giulia Caminito con l’Acqua del Lago non è mai Dolce racconta la diversità che è la società stessa ad imporre. Una famiglia difficile e il confronto con gli altri rendono la vita della protagonista di nome Gaia un viaggio sicuramente impegnativo fatto anche di verità scomode.