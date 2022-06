Convenzione delle Alpi: alimentazione e cambiamenti climatici, un convegno a Stresa

Il 7 giugno al Maggia di Stresa si terrà una tavola rotonda sul tema il Clima Tavola. Cioè come le nostre scelte alimentari influenzino i cambiamenti climatici. Il focus sarà sui prodotti locali alpini: una riflessione inserita nei lavori della Convenzione delle Alpi, presidenza svizzera, ed organizzata da Ars.Uni.Vco in qualità di InfoPoint della Convenzione delle Alpi all'interno degli eventi previsti per l'Ora del Clima 2022, in collaborazione con Università del Piemonte Orientale, Divas, Filiera Eco Alimentare, Ials, Centro di Documentazione Europea del VCO e Istituto Maggia.

In apertura Stefano Chelo del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi introdurrà l’evento internazionale. “L'iniziativa -sottolinea Ars.Uni.Vco- è collegata all’Ora del Clima 2022, di cui Il Clima a Tavola è uno dei moltissimi eventi che si terranno in contemporanea su tutto l’Arco Alpino.

A seguire cinque interventi fra loro collegati ma autonomi nei contenuti: Stefania Cerutti, direttore Upontourism di UPO, parlerà di turismo e clima; Anna Gaviglio, dip Divas di UNIMI, si concentrerà sui formaggi di montagna e di territorio; Eugenio Demartini, dip Divas di UNIMI, si concentrerà sui temi della filiera ecologica delle carni da caccia; Fiorenzo Ferrari, dirigente del Maggia, presenterà le scelte sostenibili del ristorante didattico interno; infine Roberto Viganò ed Ugo Facciola presenteranno il progetto delle Filiera Eco Alimentare.

Alla fine dei cinque interventi, il moderatore Riccardo Milan, passerà la parola agli invitati e ai presenti per ampliare la discussione ed animare il dibattito. Accompagneranno il tutto degli stuzzichini preparati e serviti dagli studenti del Maggia, utilizzando formaggi e carni della Filiera locale.