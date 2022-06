Vigili del fuoco del Vco alla calata del gigantesco tricolore dal Colosseo

Anche due vigili del fuoco soccorritori SAF di Verbania hanno partecipato all'ormai consueta calata della bandiera italiana dal Colosseo in occasione della Festa della Repubblica organizzata a Roma dall’Esercito.

Dopo dieci giorni di preparazione e prove, alcune delle quali svolte anche in notturna per garantire 'l’effetto sorpresa', ventiquattro Vigili del Fuoco assistiti da altrettanti colleghi preposti alla sicurezza della manovra e provenienti dai comandi del Piemonte, Toscana, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, hanno calato dall’anfiteatro il gigantesco tricolore da un’altezza di 40 metri per uno sviluppo di circa 1800 metri quadrati di superficie.

La calata ha rappresentato l’evento di apertura delle celebrazioni del 2 Giugno romano ed è stata accolta anche quest'anno con stupore da turisti e residenti della Città Eterna.