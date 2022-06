Torna la tradizionale festa all’alpe Propriano. VIDEO

Si terrà domenica 5 giugno la festa all’alpe Propiano, sulle alture di Cimamulera.

E' ricordata come una delle storiche uscite primaverili sulle montagne ossolane. Infatti, già nel 1899 la neonata S.E.O. , con sede a Piedimulera presso il “Caffè Piemonte” , è salita la prima domenica di Giugno all'alpe Propiano, a 1180 metri. Questo dopo avere effettuato la prima uscita alla Colma di Castiglione il 10 aprile, escursione a cui ha partecipato anche la famosa Guida Alpina Mattia Zurbriggen.

Per raggiungere l’alpe Propiano, partendo da Cimamulera, la salita può iniziare dalla frazione “Madonna”, località raggiungibile in auto, parcheggiata la quale, si prende subito il vicino sentiero ombreggiato da secolari castani, che ci porta subito alla Crosa, frazioncina costituita da un gruppo di vecchi cascinali e pochissime abitazioni, se si comprende, in queste, un grazioso villino da poco tempo edificato nei pressi, ma abitato solo nella stagione estiva. Proseguendo, sempre su comodo sentiero, e ancora riparati dai cocenti raggi del sole, per la continua presenza di, un sia pur rado bosco, il cammino si fa un pochino più faticoso. Ai lati del sentiero, folti e alti cespugli di felci, e profumate ginestre, ci accompagnano fino a Pianezza, Campo Grande, che sono però solo punti di riferimento, mentre pochi minuti dopo si tocca Cascinaccia e poi Sarcera. Piccoli gruppi di vecchi casali, in parte abbandonati, pochissimi quelli ancora utilizzati.



Nell'anno 2003 il Gruppo Alpini del paese, su iniziativa del vice capogruppo Bruno Giovannone, in collaborazione con gli "Amici della Montagna" e con il contributo da parte della popolazione, viene restaurata la cappella votiva "Dul Travain" , che si trova sul sentiero che da Cimamulera porta agli alpeggi di Propiano. Con la fine dei lavori di restauro, la stessa era stata inaugurata il 12 ottobre 2003 con una funzione religiosa.



Attualmente la festa di Propriano è organizzata dal Consorzio degli Alpeggi di Cimamulera in collaborazione con Comitato Pro festeggiamenti del paese. Il programma prevede, per gli amanti della montagna, una giornata in compagnia con polenta, spezzatino, latte e formaggio. Info: Moreno 328.8435898 Doriano 340.4731910 (la prenotazione non è obbligatoria ma molto gradita). Nel pomeriggio estrazione lotteria.



In caso di cattivo tempo la festa si farà comunque grazie ai posti al coperto sotto il tendone.

(Foto Elena Fornetti)

(Foto storica Anna Ecardi)

(Video di Valentino Scrimaglia)