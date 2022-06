Ossolani protagonisti al Giro d'Italia

Appesi al muro ci sono la maglia tricolore e il telaio della bicicletta di Filippo Ganna. E già questo dice molto sulla passione che il domese Alessandro Colombo ha per il ciclismo. I muri sono quelli del suo bar-tabaccheria, in via Galletti a Domodossola.

Filippo Ganna quest’anno non c’era al Giro d’Italia, dove però tra i protagonisti figurava proprio Colombo, assieme a un gruppetto di ossolani ben inseriti nelle dinamiche della corsa rosa.

Colombo, da due anni, fa parte del team RCS che organizza la corsa. Con la squadra di Mario Breglia e la supervisione di Marco della Vedova e Paolo Longoborghini, il domese si occupa della sicurezza degli ultimi 10-15 chilometri di ogni tappa. Un incarico che vede impegnati anche altri due ossolani: Piero Tedde e Cesare Nino.

Un gruppetto di appassionati di casa nostra, parte della nutrita carovana del Giro, persone che lavorano dietro le quinte e che permettono il regolare svolgimento della corsa.

Prossimo appuntamento per il team ossolano, che partecipa a diverse competizioni, sarà il Giro d’Italia femminile.