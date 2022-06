Alla Prateria sorgerà presto un mini villaggio turistico per disabili

Il Comune di Domodossola ha dato il via libera alla Cooperativa la Prateria per l'uso del terreno, in regione Nosere, per la posa di quattro casette mobili per ospitare nel periodo estivo persone disabili e per altre attività sociali. Le strutture su ruote saranno posizionate all’interno dell’area interessata dal centro Agrozootecnico. Il consiglio, nella riunione del 30 maggio, ha espresso parere favorevole all'unanimità.

Presentando l'ordine del giorno, l'assessore all'urbanistica Franco Falciola, si è soffermato sul fatto che la Cooperativa Sociale Prateria svolge la sua attività, di rilevanza sociale e quindi d’interesse collettivo, ed è un punto di riferimento nel territorio per l'inserimento lavorativo per portatori di handicap. La durata del contratto è vincolata al trasferimento definitivo del patrimonio della Comunità Montana delle valli dell’Ossola e alla liquidazione dell’Ente, nonché al conseguente svolgimento di nuova procedura di evidenza pubblica per l’assegnazione e gestione delle aree e degli immobili costituenti l’Azienda agricola. Il terreno è di proprietà del Comune di Domodossola e con destinazione urbanistica del piano regolatore a standard per servizi socio assistenziali.

Il Comune dà il terreno per posizionale le strutture da utilizzare per l’ospitalità di ragazzi portatori di handicap e loro accompagnatori e per ogni altra attività di carattere sociale. La cooperativa, alla fine di ogni anno, si impegna a rendicontare all’Amministrazione comunale le ore di utilizzo pubblico effettivamente esercitate, con apposita dichiarazione e registrazione, ed indicazione dei soggetti utilizzatori. Alla Prateria sorgerà quindi presto un mini villaggio turistico per disabili.

Per tutta la durata del contratto la manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree e dei manufatti resta in carico alla cooperativa, che dovrà provvedere alla pulizia e al taglio della vegetazione in modo da garantire l’efficiente mantenimento dell’area a standard pubblico, sia per quanto attiene alla sicurezza che all’estetica, al decoro e all’igiene, compreso l’eventuale sgombero neve nel periodo invernale.