Il Vogogna torna in Prima Categoria....a testa alta

Un vero peccato! La retrocessione amara del Vogogna (era salito in Promozione nel campionato 2017-2018) lascia amaro in bocca per come si è sviluppata e per come si è concretizzata. Una annata difficile, costellata da problemi, infortuni. Amarezza che si leggeva sul volto dei giocatori al termine dell’ultima partita persa in casa col Briga. Novanta minuti che sulla carta parevano segnati da una facile vittoria degli ospiti lanciati verso il salto di categoria.

In campo non è stato così. Primo tempo dominato dal Briga, ripresa a favore del Vogogna. Che ha impaurito il Briga, giocando spesso nella metà campo ospite, segnando con Piana e rischiando il pari in qualche occasione. Come quella in cui il direttore di gara, Enrico Toscano da Nichelino, ha chiuso gli occhi su una gomitata in area del Briga inflitta a Jurita da un giocatore ospite: un rigore negato dal deludente direttore di gara, che non ci è piaciuto: è stato il meno brillante in campo, ha fischiato male (per entrambe le squadre) e ammonito a capocchia.

Una patita in cui tutti i giocatori di casa hanno dato l’anima, con il solito Fovanna a parare quanto possibile e un super Salè, che merita un voto più degli altri per una partita esemplare.

Certo il Vogogna deve piangere sul latte versato, pur sapendo che la società e la squadra hanno fatto il possibile. Il Vogogna trae linfa dalla festa che tutti gli anni fa al campo sortivo. Festa saltata per 2 anni a causa della pandemia. E questo ha fatto mancare le risorse necessarie ad una società che non ha altre altre grosse entrate.

Castelnuovo ha fatto miracoli: l'annata è stata costellata da infortuni, problemi, abbandoni. Ma il coraggio e la grinta dei ragazzi è stata esemplare, sino al 95’ della partita col Briga. Le prime dieci partite senza fare un punto hanno condizionato pesantemente il campionato, che poi ha visto il Vogogna riprendersi. Ma questo non è bastato a evitare la retrocessione diretta.

‘’La squadra ha fatto tanto. Che dire? E’ retrocessa all’ultimo minuto dopo una bel ritorno e dopo le prime 10 partite senza punti. Cosa rimproverare ai ragazzi e al mister? Nulla....'' ha detto a fine partita Fabrizio Francina, direttore sportivo vogognese.

‘’E’ andata così – allarga le braccia l’allenatore Enrico Castelnuovo - . Anche oggi me ne mancavano sei, più Marco Fernandez che era in campo stirato’’.

Misteri del destino: la salvezza per il Vogogna sarebbe passata da un eventuale spareggio con la Juve Domo, e che fossero due ossolane a giocarsi la permanenza era di fatto già poco bello. Ora il Vogogna scende quando dalla Prima sale il Feriolo, che nel 2018 era stata l’avversaria principale per la promozione.