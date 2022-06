È ritornato con successo l'incontro di poesia Walter Alberisio

Nel trentennale della morte di Walter Alberisio, poeta di Piedimulera conosciuto a livello nazionale, è tornata con grande successo un'edizione speciale dell'incontro di poesia a lui dedicato. L'evento era ormai sospeso da sette anni ed è stato arricchito da un premio in memoria del giornalista e poeta Filippo Crea.

La premiazione è avvenuta sabato al centro culturale La Fabbrica di Villadossola, al termine della lettura di otto, delle diciotto poesie partecipanti, da parte di Giuseppe Possa e di Maria Miguidi, mentre una dedicata a Susy Giorgis in dialetto è stata letta dall'autore stesso Giacomo Bonzani.

L' ossolano Sandro Trocchi, con la poesia “Sopra la città”, ha vinto il premio di poesia Walter Alberisio. Ad Ezio Lotto, pure lui ossolano, con la poesia “Prova a guardare” , è invece andato un premio di riconoscimento alla memoria del giornalista e poeta Filippo Crea, morto a 64 anni nel 2015. Ad entrambi i vincitori del concorso è stato dato un quadro raffigurante dei fiori del pittore Gian Luca Pavesi. Sandro Trocchi è stato premiato dal sindaco di Piedimulera, Alessandro Lana, e dal pittore Gian Luca Pavesi, mentre Ezio Lotto dalla sorella di Crea, Concetta e dal sindaco di Villadossola Bruno Toscani. A tutti i partecipanti è stato donato il libro 'Per non dimenticarli Walter Alberto e Filippo Crea' contenente tutte le liriche partecipanti.

Antonio Ciurleo nel 1998 aveva organizzato il primo concorso di poesia: fu il giornalista Filippo Crea, che collaborò poi con Ciurleo per le edizioni successive, a suggerire di trasformare il concorso in incontro di poesia e il compianto scrittore giornalista Benito Mazzi a proporre di intitolarlo ad Alberisio. Con la morte di Crea fu sospesa la manifestazione; quest'anno per ricordare il trentennale, Antonio Ciurleo, in collaborazione con il figlio Luca e il critico Giuseppe Possa e con il patrocinio e un contributo economico dei comuni di Villadossola e Piedimulera, ha voluto riproporre l'evento. La giuria era composta da Antonio Ciurleo, Giuseppe Possa, Luca Ciurleo, Maria Grazia Varano, dal sindaco di Villadossola Bruno Toscani e di Piedimulera Alessandro Lana.

In collaborazione con Vco Formazione è stato presentato e offerto in omaggio ai partecipanti un sacchetto di biscotti dedicati ad Alberisio e denominati “Walterotti”. All'incontro sono intervenuti anche il presidente di Vco Formazione Rino Porini, il direttore Marcello Avolio, la direttrice servizi alimentari Isabella Agnesi, l'insegnante Carla Tusoini e i due ragazzi ideatori dei biscotti.

Prima della lettura delle poesie , il critico Giuseppe Possa ha tracciato un breve profilo di Alberisio e di Crea sottolineando come entrambi furono accomunati dalla passione per la poesia, anche se Crea poi l'abbandonò per dedicarsi al giornalismo. Possa ha ricordato due premi importanti che hanno vinto Crea e Alberisio, due grandi personaggi della cultura ossolana. Crea vinse il premio Ce.Sii di Palermo riservato ai giovani con la giuria presieduta da Indro Montanelli, Valentino Bompiani e Mario Luzi. Alberisio invece “Quota 2000” vinse nel 1972 il prestigioso premio Cortina con in giuria Indro Montanelli, Giulio Bedeschi e Dino Buzzati. Alberisio conosciuto a livello nazionale come “poeta della montagna”, produsse liriche fresche e genuine, particolarmente legate ai valori umani, della natura, della sua terra alpina,ispirate ai liberi spazi delle vette, alle vertigini dei precipizi, al candore delle nevi. Crea fu un apprezzato poeta e poi giornalista scrupoloso che prima di pubblicare una notizia la verificava cento volte.

Una curiosità. Alla premiazione era presente anche Concetta Guerriero, una partecipante all'incontro proveniente della provincia di Messina, giunta a Villadossola per l'occasione.