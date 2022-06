CargoBeamer, nuovo amministratore per le operazioni intermodali

CargoBeamer nomina Alexander Kornblum nuovo amministratore delegato di CargoBeamer intermodal operations GmbH con effetto immediato. Kornblum sarà responsabile delle aree vendita, offerte e prezzi, relazioni con i clienti e sviluppo strategico per il fornitore di servizi logistici che offre trasporto ferroviario per semirimorchi non gruabili. Subentra a Matthias Schadler, che lascia l'azienda, e riferirà a Boris Timm, Chief Operating Officer di CargoBeamer.

Dopo aver ricoperto diverse posizioni nell'industria aeronautica europea e americana, Alexander Kornblum ha guidato il lancio sul mercato di una rete nazionale di autobus a lunga percorrenza negli Stati Uniti in qualità di Head of Pricing and Yield Management di Flix (ex FlixMobility) dal 2018 al 2020. In qualità di Senior Programme Manager e Head of EU Rail, è stato recentemente responsabile dello sviluppo della rete europea di trasporto ferroviario della società di logistica di vendita per corrispondenza Amazon. Con oltre dieci anni di esperienza in gruppi di trasporto operanti a livello globale e in scale-up ad alta crescita, apporta a CargoBeamer conoscenze approfondite in materia di scalabilità, vendite, prezzi e gestione della capacità.

Alexander Kornblum, amministratore delegato di CargoBeamer intermodal operations GmbH, dichiara: "Sono molto entusiasta del mio nuovo incarico presso CargoBeamer. Nel mio precedente lavoro presso Amazon, avevo già avuto contatti con l'azienda e mi sono subito reso conto che il sistema CargoBeamer sarà essenziale per lo sviluppo dei trasporti intermodali in Europa, grazie alla sua versatilità e all'apertura ad altre tecnologie stradali e ferroviarie. La domanda relativa a trasporti a basso impatto ambientale sta crescendo in maniera esponenziale nel settore. In tal senso, CargoBeamer rappresenta una soluzione eccellente e nei prossimi anni espanderà notevolmente la propria rete. Non vedo l'ora di poter contribuire a dare forma a questo percorso in futuro."

Boris Timm, direttore operativo di CargoBeamer, aggiunge: "Alexander rafforzerà il nostro team con le sue conoscenze in materia di prezzi, gestione delle proposte, vendite e scalabilità e sarà un elemento importante per adattare i servizi di CargoBeamer alle esigenze dei nostri clienti. Ha maturato un'esperienza in un ambiente in forte crescita e ha già ottenuto ottimi risultati nella creazione di servizi di trasporto e nella penetrazione di nuovi mercati nei settori ferroviario, stradale e dell'aviazione. Sono lieto di dare il benvenuto nel team ad Alexander e non vedo l'ora di lavorare insieme a lui per portare l'offerta di CargoBeamer ai massimi livelli."

A proposito di CargoBeamer