Immobiliare, nel 2021 compravendite su del 39,3% nel Vco e del 37,4 % nel Novarese

Il mercato immobiliare? Scoppia di salute. Lo dicono i numeri dell'Agenzia delle Entrate, che ha appena diffuso il suo report annuale sulle compravendite. In tutto il Piemonte, nel 2021, si sono realizzate 67.592 transazioni, con un aumento del +33,2% sull'anno precedente.

In particolare, come riporta TorinoOggi, a guidare la volata è stata la provincia del Verbano Cusio Ossola, con una crescita del 39,3%, seguita da Novara, mentre in coda al gruppo ci sono Biella e Torino, con un +31,5% che è comunque un dato ragguardevole. A livello di città capoluogo, invece, è proprio Verbania a mostrare la vivacità più ridotta, con un +13,6%, mentre al top si colloca Alessandria (+33,7%). Torino chiude a +28,2%.

Focus Vco

Nel corso del 2021 c'è stato un consistente aumento delle compravendite in tutta la provincia (+39,3%), con 2700 transazioni. A Verbania mercato in frenata rispetto al resto del Vco, la compravendita ha interessato 466 immobili segnando un +13,6%. La zona con la variazione positiva più rilevante riguarda la fascia del lungolago del Verbano (+60,9%), mentre le restanti macroaree hanno incrementi positivi compresi tra il 13,6% e il 49,0%. L’Intensità del Mercato Immobiliare (IMI) provinciale è pari a 2,0%, in netto aumento rispetto all’anno precedente.

La quotazione media per l’intera provincia è di 1.243 euro a mq, -2,2% rispetto al 2020; la quotazione più alta è a Verbania (1.579 euro a mq) mentre la più bassa è nelle zone montane dell'Ossola che segna un valore medio di 1.007 euro a metro quadrato. Valori in calo rispetto al 2020, in tutte le macroaree a livello provinciale, con decrementi compresi tra il -1,8% (Fascia Lungolago Verbano) ed il -3,0% (Cusio).

Focus Novara

In tutta la provincia si sono registrate 5.366 transazioni immobiliari con una variazione del 37,4 %. Il numero più basso di compravendite è stato sul Lago d’Orta mentre quello più alto (1.588) è stato a Novara (+29,3%) con un valore mq di 926 euro. La quotazione media per l’intera provincia è di 906 euro a metro quadro con una variazione rispetto al 2020 del – 0,3 %; la quotazione più alta al Lago d’Orta (1217 €/mq) mentre la più bassa si rileva nella macroarea denominata Medio est sesia colline pari a 798 euro al metro quadrato.

In allegato è consultabile il report regionale diffuso dall'Agenzia delle Entrate.