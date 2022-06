Successo per la sesta edizione della Sagra "Runditt, turtei e turte ad San Per"

Un’edizione ben riuscita, malgrado la pioggia caduta nel primo pomeriggio di domenica. Sono soddisfatti per l’alta affluenza gli organizzatori della sesta edizione della sagra “Runditt, turtei e turte ad San Per”. L’evento – promosso dall’Accademia dei Runditt - ha preso il via sabato alle 18 con l’aperi-cena nel giardino della Casa Parrocchiale. Domenica la mattinata si è aperta alle 11 con le degustazioni dei piatti della tradizione, arricchiti da eccellenze piemontesi e specialità a km zero. Protagonisti della sagra: i runditt (Comunità del cibo di Slow Food che ha ottenuto il marchio De.Co dal Comune di Malesco), i cosiddetti “turtei”; deliziose frittelle abbinate a prodotti dolci e salati e per finire la deliziosa torta panelatte , a Malesco chiamata, Turte ad San Per e dedicata ad uno dei Santi Patroni; specialità che sono state apprezzate anche dai 400 ragazzi della diocesi di Novara in cammino per la Route 2022, da Santa Maria Maggiore al Santuario di Re. Poi spazio a tanti eventi collaterali. “L’appuntamento è per l’anno prossimo” l’invito che fanno fin d’ora gli organizzatori.