Il Piemonte assumerà a tempo indeterminato 1137 precari della sanità. VIDEO

Cinquantotto milioni di euro nei prossimi tre anni. Questa è la cifra che sarà spesa dalla Regione Piemonte entro il 2024 per stabilizzare 1137 mila lavoratori precari della sanità.

Accordo raggiunto tra Regione Piemonte e sindacati

In tutto un investimento da 66 milioni di euro che permetterà al personale sanitario (medici, assistenti sociali, infermieri e oss) con contratto in scadenza a giugno 2022 e a tutti coloro che hanno prestato servizio da gennaio 2020 per almeno 18 mesi di essere assunti.

Resta ancora fuori il personale amministrativo: “Al momento la legge non lo permette - spiega il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio - abbiamo però verificato che 1137 persone avevano diritto alla stabilizzazione e queste diventeranno patrimonio del prossimo biennio”.

Aggiunti ulteriori 8 milioni

Grazie ad altri 8 milioni di euro aggiuntivi previsti nell’assestamento di bilancio saranno infatti prorogati fino a fine anno gli oltre 530 contratti dei sanitari a tempo determinato che non hanno i requisiti per la stabilizzazione.

Un atto reso possibile anche grazie all’applicazione del decreto Calabria anche consente alla regione di aumentare il tetto di spesa delle assunzioni del 10%, ovvero 58 milioni di euro da spalmare nel prossimo triennio.

3 mila lavoratori ancora in attesa

Una boccata d’ossigeno per il sistema sanitario che resta comunque in difficoltà. Restano ancora 3 mila lavoratori sanitari, soprattutto infermieri, che aspettano di essere stabilizzati.

“Assistiamo a un’inversione di tendenza, il Covid ci ha insegnato che sulla sanità non si taglia”, ha aggiunto il governatore Cirio.

Icardi: "Non si perde personale e si salvano vite"

“Un momento storico - conclude l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi - che ci consente di non perdere personale e di salvare vite”.

I sindacati: “Punto di partenza, non di arrivo”

I sindacati che hanno sottoscritto l'accordo (FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, FIALS, FSI-USAE, NURSING UP) sottolineano che si tratta di un primo passo nella direzione giusta. “Punto di inizio per aumentare sempre più il personale e aumentare i profili professionali, come quelli amministrativi, che hanno accettato un lavoro precario in un periodo emergenziale come quello della pandemia”.

“Abbiamo vissuto due anni di pandemia pesante - spiega Roberto Scassa della UIL FPL- Era fondamentale stabilizzare i contratti. Abbiamo bisogno di aprire una nuova stagione e di portare avanti un ricambio generazionale. Ottobre è vicino, la pandemia potrebbe tornare, abbiamo bisogno di togliere tutta quella parte burocratica che impedisce nuove assunzioni”.

“Se non firmavamo questo accordo, a luglio avremmo avuto seri problemi - aggiunge Claudio Delli Carri del Nursing Up- Forse il sistema, andando ancora avanti, non avrebbe più retto”.

Ferraris (Cisl Piemonte): “Premiato lavoro comune”

“La Cisl Piemonte esprime soddisfazione per l’accordo sulla stabilizzazione e la proroga degli operatori sanitari e socio sanitari sottoscritto oggi tra Regione e sindacati di categoria. Si tratta di un accordo importante per la salute dei cittadini piemontesi e i lavoratori del comparto che soprattutto in piena emergenza Covid hanno assicurato servizi fondamentali per la salute pubblica. È un risultato che premia anche il lavoro di squadra e l’azione confederale svolta nei confronti della regione che non è stata sorda alle richieste sindacali. La sanità piemontese ha bisogno di queste figure professionali per garantire i servizi”. Così il segretario generale della Cisl Piemonte, Alessio Ferraris, ha commentato la firma dell’intesa.