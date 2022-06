Fondazione Comunitaria, obiettivo donazioni raggiunto per i 400 anni della Milizia di Bannio

La Milizia Tradizionale di Bannio, nata nel 1622, celebra quest’anno i suoi 400 anni di vita. Per festeggiare la ricorrenza è nato un comitato, che riunisce le diverse espressioni della comunità, per predisporre un vasto e articolato calendario di eventi e manifestazioni.

Per finanziare questo ricco programma, i rappresentanti della Milizia Tradizionale hanno chiesto la collaborazione della Fondazione Comunitaria del VCO, che, consapevole del valore storico, culturale e comunitario dell’evento, ha presentato e sostenuto presso Fondazione Cariplo la candidatura della Milizia di Bannio al Bando Crowd4Culture, che “mira a supportare iniziative locali di tutela e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale attraverso campagne di crowdfunding cofinanziate al 50 per cento”.

La campagna di raccolta della Milizia di Bannio, iniziata l’11 marzo scorso, aveva come obiettivo la raccolta di donazioni per 40 mila euro. Il traguardo è stato raggiunto in anticipo sulla scadenza, grazie a 115 sostenitori/donatori che hanno consentito di raccogliere 40.210 euro, somma cui ora Fondazione Cariplo aggiungerà 40 mila euro, per un totale di 80.210 euro.





“Il risultato raggiunto”, commenta il presidente della Fondazione Comunitaria del VCO, Maurizio De Paoli, “è straordinario. Una comunità di meno di 500 abitanti ha dimostrato, concretamente, quanto sia attaccata alle proprie radici storiche e tradizionali. Siamo orgogliosi, come Fondazione Comunitaria, di aver creduto fin dall’inizio in questo progetto. E vogliamo dimostrare concretamente alla comunità di Bannio il nostro apprezzamento: il nostro Consiglio di Amministrazione ha infatti deliberato un contributo straordinario di 5 mila euro che andrà ad aggiungersi alle risorse del Bando di Fondazione Cariplo”.

Per maggiori informazioni:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/milizia-bannio

https://miliziatradizionalebannio.it/

(Foto Susy Mezzanotte)