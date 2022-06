Ladri in azione a Premia nei giorni scorsi. I malviventi, quasi certamente provenienti da fuori zona, hanno prima cercato di rubare alle Terme di Premia e ‘visitato’ due esercizi commerciali del paese.

Alle Terme sono stati due volte: la prima volta non sono riusciti a forzare la cassaforte. Accortisi del tentato furto, i responsabili delle Terme hanno ulteriormente messo in sicurezza il denaro e così i ladri sono rimasti senza bottino anche la seconda volta. Nel loro viaggio in valle i malviventi hanno però preso di mira due esercizi commerciali del paese, un minimarket e una pizzeria: non si sa se siano riusciti a porta via denaro.

Il sindaco di Premia, Fausto Braito, lancia un appello: ''Invito i premiesi a segnalare a noi o ai carabinieri eventuali persone o auto sospette. Garantiremo la riservatezza delle segnalazione: meglio tenere gli occhi aperti anche se poi la segnalazione si rivelasse inutile o infondata''.