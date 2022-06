Premosello, la minoranza commenta il consiglio comunale sul riequilibrio finanziario

Nella serata di martedì si è svolto il Consiglio comunale nel quale, tra i principali ordini del giorno indiscussione vi era il Piano di riequilibrio finanziario.Il nostro capogruppo, tra le prime battute, ha posto l'accento sulla problematica, rilevata anche nella Delibera della Corte dei conti, inerente il mancato versamento I.V.A. che ha interessato trasversalmentele amministrazioni Monti, la reggente Nini Rossella, il Commissario prefettizio e questa amministrazione ,che rappresenta un ulteriore elemento di significativa difficoltà riscontrata dalla Corte.

Nell’intervento si sono esaminati due aspetti collegati al punto in discussione: l'esame di alcunielementi sostanziali dei provvedimenti contenuti nel piano finanziario e il comportamentotenuto da questa maggioranza nella stesura del piano. Per quanto riguarda la prima parte vi chiediamo di leggere l'intervento che alleghiamo per avere unavisione completa della nostra posizione..Riteniamo che tutti gli interventi adottati abbiano un filo conduttore:sono interventi di carattereragionieristico secondo quanto indicato nelle Linee guida emanate dalla Corte dei Conti.

L'obiezione fatta in sede di discussione durante il Consiglio comunale e che vogliamo condividere con voi è questa: siamo consapevoli che il piano di riequilibrio debba essere vincolato aiprovvedimenti contenuti nella linea guida della corte dei conti, tuttavia, riteniamo undovere di un amministratore attivarsi e porre in essere iniziative complementari peraumentare le entrate anche non tributarie.l'unico elemento, considerato nel piano di riequilibrio , che rappresenta una entrataextratributaria e' la vendita dell'area comunale (ex poligono a cuzzago) che permettera' diintroitare euro 311.000,00 per vendita e euro 60.000,00 per concessione in seguito a costruzioneimpianto: questo e' semplicemente la ratifica di una lungimirante azione amministrativa intrapresa dall'amministrazione politica precedente, partita con l'acquisizione dell'area daldemanio militare sino a giungere alla vendita dell'area.Per quanto riguarda la esternalizzazione della RISS l'attuale amministrazione brancola totalmente nelbuio non avendo ancora iniziato neppure le operazioni propedeutiche, purtroppo, come da noi temuto.

In merito a questo aspetto abbiamo ribadito con forza che la definizionedell'esternalizzazione della r.i.s.s. non potra’ in alcun modo prescindere da una giusta valorizzazione della stessa, ribadendo inoltre, la nostra ferma contrarieta' ad ogni formadi contratto che preveda la vendita, anche parziale, della struttura. Anche per quanto riguarda la seconda parte vi invitiamo a leggere l'intervento completo. Vogliamo solo fare una riflessione che ci piace condividere con voi.In questi primi mesi di amministrazione abbiamo sempre cercato, in quanto è un atteggiamento che ènelle nostre corde, di proporre,di suggerire di intervenire attivamente nella vita amministrativa delnostro Comune per costruire e,umilmente, per cercare di dare il nostro contributo nell'affrontare iproblemi del nostro Ente e per cercare di migliorare la vita dei nostri cittadini, anche suggerendo lemodalità per ripristinare servizi alla persona fondamentali!Ci pareva, fosse l'invito e l'auspicio anche del Sindaco, manifestato nella fase amministrativa iniziale. Evidentemente ci siamo sbagliati!

I nostri colleghi di maggioranza (quantomeno alcuni) vincendo leelezioni hanno messo un punto di discontinuità nella vita amministrativa, ma evidentemente non hanno voluto andare a capo superando pregiudizi e rancori pregressi. guardare costantemente al passatosenza avere una visione per il futuro della nostra comunita’ non ha nessun significato"!purtroppo ieri sera si e" dimostrato, plasticamente, questa triste realta"! Vi assicuriamo, comunque, che non permetteremo il continuo uso strumentale dei problemi machiederemo sempre e comunque la loro soluzione, svolgendo un ruolo assolutamente attivo volto aproporre, suggerire!Come abbiamo più volte ripetuto ci riconosciamo nel verbo costruire non certo nel suocontrario: smantellare!