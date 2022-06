Linea Sempione, sull'inquinamento nessuna risposta dalla politica

Nessuna risposta all’appello lanciato dal Comitato ossolano contro l’inquinamento causato dall’aumento del traffico ferroviario lungo la linea del Sempione. Appello che il referente, Domenico Mallone, aveva indirizzato all’assessore ai trasporti della Regione, Marco Gabusi.

L’esponente della giunta Cirio avrebbe dovuto partecipare al convegno organizzato per il 20 maggio a Domodossola dal Rotary, ma la sua assenza lo ha indotto a consegnare la lettera al capogruppo leghista Alberto Preioni lo stesso giorno dell'incontro pubblico. Sono passate due settimane ma il Comitato non ha ricevuto risposta. Così come non ha ottenuto risposte dal mondo della politica al quale si è rivolto da 10 anni a questa parte per avere interventi sulla linea visto che i tempi biblici con cui le Ferrovie dello Stato hanno programmato interventi di mitigazione dell’inquinamento.

Gran parte dei sindaci non si sono mossi, così come i parlamentari locali e il Comitato non ha mai ottenuto risposte, se non una recente lettera della Prefettura, alla quale aveva sollecitato il problema.

Un tema che tiene banco dal 2004, quando alla Cappuccina di Domodossola c'era stata una protesta pacifica per richiamare l'attenzione della politica.

‘’Si parla di potenziare i trasporti sulla linea del Sempione ma non si parla di inquinamento, né di quello acustico, né degli odori causati dai treni in frenata visto che la tratta da Iselle a Domodossola è tutta in discesa’’ spiega Mallone. ‘’Già nel 2011 si parlava di oltre 30 mila convogli merci l’anno, che oggi sono aumentati – spiega – ma il piano di risanamento non è mai partito. E nessuno a livello istituzionale ha valutato la possibile ripercussione del rischio ambientale e sulla qualità della vita di chi abita lungo la ferrovia’’.

Diversi anni fa il deputato Enrico Borghi aveva presentato una interpellanza in parlamento. ‘’Non si è saputo più nulla, se sia stata data una riposta’’ dice Mallone che ricorda come a Caddo di Crevoladossola siano state raccolte un anno fa un centinaio di firme per chiedere interventi.

Lo scorso anno Arpa aveva fatto dei rilievi a Caddo di Crevoladossola, ma secondo l'Agenzia regionale il problema inquinamento lungo la linea sarebbe nella norma.