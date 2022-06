''Un grazie a Bonan, sono contento sia passato da Piedimulera''

‘’E’ stata un’annata post covid e quindi rischiosa. Non è stato facile ripartire e mettere assieme una squadra, ma abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Va bene così!’’. E’ soddisfatto Beniamino Tomola, il presidente storico di un Piedimulera che ha appena chiuso l’annata di Promozione.

‘’E’ stata un’annata lunga – afferma – , durante la sosta si continuava a spostare la data della ripartenza, praticamente non ci siamo mai fermati’’,

Alla guida della squadra Roberto Bonan, un tecnico che si è distinto oltre che per la capacità anche per essere une persona corretta. Ora però Bonan lascerà il Piedimulera per approdare al Borgosesia, come responsabile del settore giovanile.

‘’E’ stata una scelta concordata – dice Tomola – che conoscevamo da mesi, da quando gli hanno dato questa grossa opportunità. Bonan se lo merita e seppur a malincuore ci siamo separati. E’ giusto così, può fare bene anche tra i giovani. Sono però contento sia passato da Piedimulera. E’ uno dei top che ho conosciuto, sia per capacità, per rapporto con le persone, nel gestire il gruppo. Sul nuovo allenatore non abbiamo ancora deciso nulla, il campionato è appena finito ci prendiamo un po’ di tempo anche se stiamo già sondando il terreno’’.

‘’Poi dobbiamo pensare alla squadra perché abbiamo pochi giocatori di nostra proprietà – aggiunge Tomola – dobbiamo lavorare, nell’ottica di cercare di formare una squadra un po’ più con caratteristiche ossolane, anche se non è facile trovare giocatori di categoria come conferma questo campionato che ha visto tutte e tre le formazioni ossolane lottare per evitare la retrocessione, anche se noi siamo sempre rimasti fuori dalla zona calda. Tieni conto che allenarsi qui è difficile, specie la sera d’inverno quando le temperature sono sotto zero e questo incide molto di più. Difficoltà che in altre zone non hanno’’.