Maturità, Costa: "Spero si possa sostenere senza mascherina"

“Maturità? Auspico un provvedimento che permetta ai nostri ragazzi di sostenere gli esami senza l'obbligo della mascherina”. Lo ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa, a Genova per un incontro di chiusura della campagna elettorale a sostegno dei candidati di 'Noi con l'Italia' nella lista 'Vince Genova'.



“L'obiettivo del governo – ha detto Costa - è quello di tornare alla normalità che vuol dire convivere con il virus e permettere ai nostri ospedali di continuare a svolgere l'attività ordinaria, consapevole che l'attività ordinaria salva vite umane. Il 15 cadranno altre restrizioni, io credo che cadrà l'obbligo di mascherina per quanto riguarda cinema, teatri ed eventi sportivi all'interno, vi è ancora una riflessione in corso per quanto riguarda i mezzi di trasporto. Sulla maturità auspico e spero che si possa arrivare a un provvedimento che permetta ai nostri ragazzi di fare gli esami nelle proprie scuole senza mascherine. Vista la scelta che è stata fatta ieri per quanto riguarda la regolamentazione delle mascherine durante le operazioni di voto, credo che per coerenza, nel momento in cui i cittadini giustamente possono andare a votare con solo la raccomandazione dell'uso della mascherina, credo che i nostri ragazzi possano fare la stessa cosa”.