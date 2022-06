E' stato ritrovato in un prato a non molta distanza dalla sua abitazione il pensionato disperso da ieri a Beura. Le ricerche dell'uomo, Gianni Dura, classe 1953, erano partite venerdì sera con Vigili del fuoco e Protezione civile del paese. Oggi erano arrivati anche Carabinieri, Sagf e Soccorso Alpino.

L'uomo è stato rintracciato in stato confusionale a Cuzzego a non molta distanza da casa ed è stato portato in ospedale per accertamenti.