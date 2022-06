Amici fino all'Osso: donati nuovi strumenti all'ortopedia del San Biagio

Gli ambulatori di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale San Biagio si arricchiscono di nuovi strumenti utili agli operatori sanitari. Il reparto di Ortopedia e Traumatologia avrà invece nuovi televisori per i pazienti. Il tutto frutto delle donazioni dell'Associazione “ Amici fino all'Osso ”. Si tratta due carrelli per le medicazioni, di sei televisori e di un monitor multiparametrico.

La donazione è avvenuta venerdì pomeriggio da parte del presidente dell'associazione, il dottor Alberto Uderzo, che per oltre trent'anni ha prestato servizio nel reparto di Ortopedia di Domodossola,. In rappresentanza dell'Asl era presente l'addetto stampa Massimo Nobili. Sono inoltre intervenuti alla cerimonia le caposala del laboratorio di Ortopedia e Tramatologia e del reparto Barbara Curcio ed Elena Grossi, infermieri esponenti dell'associazione e in rappresentanza del Comune di Domodossola l'assessore al Bilancio Gabriella Giacomello.