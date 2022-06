Il caffè, una bevanda alleata della salute

Un recente articolo, pubblicato dall’American College of Cardiology ha messo in evidenza come, il consumo di 2-3 tazze di caffè al giorno sia associato ad un minore rischio di problemi cardiovascolari e ad una vita più longeva. I ricercatori hanno raccolto i risultati di tre importanti studi che hanno analizzato gli effetti del consumo di caffè sia in persone sane che in soggetti con problemi cardiovascolari.

Nel primo studio, condotto su soggetti sani, è stata analizzata la correlazione tra consumo di caffè (da 1 a 6 tazze al giorno) e rischio di aritmie, infarto e malattie coronariche. I risultati hanno mostrato effetto nullo o addirittura una riduzione del 10-15% del rischio cardiovascolare per i consumatori moderati di caffè (3-4 tazze al giorno).

Il secondo studio è stato condotto su soggetti con pregresse patologie cardiovascolari; anche in questo caso si è visto che il consumo di 2-3 tazze di caffè al giorno era associato a minor rischio per la salute.

Nel terzo studio si è cercata la possibile relazione tra malattie cardiovascolari e la tipologia di caffè bevuto (istantaneo, macinato, con o senza caffeina). Anche questo studio conferma che 2-3 tazze al giorno sono associate ad un più basso rischio cardiovascolare,indipendentemente dalla tipologia di caffè.

Questi studi, quindi, confermano quanto indicato anche nelle Linee Guida per una sana alimentazione del CREA (Centro di Ricerca Alimenti e Nutrizione), dove troviamo che “il consumo di 3-5 tazzine di caffè al giorno, in assenza di altre fonti di caffeina, è un consumo compatibile con la salute per la maggior parte degli adulti sani”.

Per quanto riguarda il suo consumo in gravidanza, va specificato che il caffè può essere bevuto, ma in quantità limitate poiché quantitativi eccessivi di caffeina, possono causare problemi gravi al feto. In gravidanza non si deve eccedere oltre i 200 mg di caffeina al giorno, un caffè espresso ne contiene 70-120 mg. Questo stesso limite va mantenuto anche durante il periodo dell’allattamento con l’ulteriore indicazione di bere caffè lontano dalla poppata, per evitare che la caffeina abbia effetti eccitanti sul neonato.