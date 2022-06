“Aumenta la tassa rifiuti, dov'è l'attenzione alle famiglie promessa dall'amministrazione?”

“Nel programma elettorale l’amministrazione Toscani aveva scritto: 'Le famiglie devono essere supportate attraverso azioni che da un lato vadano a diminuire le imposte locali (in particolare la Tari, oggi davvero troppo onerosa...)'

Con 'coerenza' in quattro anni l’attuale amministrazione ha aumentato l'addizionale comunale Irpef; istituito 'l' obolo' di 2 euro fisso per ogni cartella della Tari e per il 2022 ha ritoccato le tariffe Tari , con un aumento diversificato per le famiglie, da 686.496 complessivi del 2021 a 711.354 del corrente anno. Anche per le attività produttive si sale da 148.045,con l’integrazione di un contributo covid di 80.847, a 280.997

Il totale tariffe del Comune, senza conteggiare l’addizionale provinciale, sale da 918.087 del 2021 a 992.345 del 2022, con previsione di possibili ulteriori aumenti nei prossimi tre anni fino a 1040.000 nel 2025. Qualcosa è stato ridotto: il servizio di pulizia delle strade!

Da Ossolanews del 31 maggio, con riferimento ad un colloquio con l’assessore competente, apprendiamo che data 'la scarsa propensione della città a differenziare i rifiuti (a Villa si raggiunge solo il 66 per cento di differenziata) e pur di mantenere costanti i servizi di pulizia di Conser Vco, l’amministrazione dovrà ritoccare la Tari che dovrebbe salire di un 6-7 per cento'.

Cosa fa l’amministrazione per incentivare la raccolta differenziata? Quali azioni di formazione e informazione sono state messe in campo per aiutare i cittadini a porre in atto un comportamento dall’alto valore civico?

La realtà degli aumenti è molto diversificata poiché la tariffa è collegata ai metri quadrati dell’abitazione e al numero dei componenti il nucleo familiare.

In linea generale un solo componente con abitazione comoda riesce a risparmiare mentre lo stesso componente in un appartamento angusto paga di più, così come vengono penalizzate le famiglie numerose.

Alcuni esempi.

Un componente solo con 129 mq riesce a risparmiare 4-5 euro, ma se scende sotto i 90 mq ha subito un aumento del 2%. Se poi il suo appartamento è di 40 mq la sua tari sale da 92,27 a 104,15 con un aumento del 12%.

Una famiglia con 3 componenti e 90 mq sale da 235,18 a 257,8 con un aumento del 9,6%,

una famiglia di 4 componenti e 100 mq sale da 290,88 a 320,54 con un aumento del 10,2%, una con 5 componenti e 110 mq sale da 331,42 a 362,01 con un + 9,2%.

Se si aumenta il numero dei componenti contenendo i mq l’aumento è più significativo: una famiglia di 6 componenti in 90 mq sale da 328,42 a 368,87 con un aumento del 12%.

Da questi dati la sbandierata 'attenzione alle famiglie' non si vede!”